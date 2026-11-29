تتجه الأنظار إلى مواجهة من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، بين فريق أرسنال الأول لكرة القدم، حامل اللقب، ومانشستر سيتي المتعثر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري.

وفي صراع الصدارة، تُعد مواجهة السيتي أمام أرسنال بمثابة مباراة لا تقبل الخسارة بالنسبة إلى فريق الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب «السماوي» الذي ابتعد عن دائرة المنافسة نسبيًا بعد سلسلة من النتائج المتراجعة.

وعلى الرغم من المستوى القوي الذي حققه أرسنال حامل اللقب فإن «المدفعجية» يُظهرون عجزًا عن حسم المباريات والقضاء على آمال المنافسين.

وخلال مبارياته الـ9 الأخيرة بمختلف المسابقات، لم ينجح أرسنال في تحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف واحد سوى مرة واحدة.

وخلال تعادله مع بوروسيا دورتموند الألماني 1ـ1 ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، سدد الفريق اللندني 30 كرة على المرمى، لكن 4 منها فقط كانت بين الخشبات الثلاث.

ويملك الألماني كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال، ثلاثة أهداف فقط في الدوري الممتاز الموسم الجاري، فيما لا يزال السويدي فيكتور يوكيريز، من دون رصيد تهديفي بعد في المسابقة.

أما السيتي الذي يتأخر بفارق 6 نقاط عن أرسنال، فيحل ضيفًا على «المدفعجية» وسط تراجع واضح في الثقة، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة فقط في مبارياته الأربع الأخيرة ضمن الدوري الإنجليزي.