يعود عبد الله الفهد، قائد فريق أبها الأول لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية، الأحد، بعد تعافيه من إصابة مفصل القدم التي عانى منها الأيام الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الفهد «32 عامًا»، سيكون متاحًا للجهاز الفني أمام التعاون، الخميس المقبل، في بريدة ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وبيّن المصدر أن الجهاز الفني فضّل عدم إشراك الفهد أمام الشباب في المواجهة التي خسرها الفريق 0ـ1، سعيًا منه إلى تجهيزه للمواجهات المقبلة.

إلى ذلك، ينتظر الجهاز الطبي في النادي، نتائج الأشعة الطبية التي خضع لها ناصر الدعجاني، لاعب الفريق، على أن يتحدد على ضوئها البرنامج التأهيلي والعلاجي، ومدة الغياب الفترة المقبلة.

وتعرض الدعجاني إلى إصابة في التدريب قبل الأخير الذي سبق مواجهة الشباب، واضطر المدرب الكرواتي تيو بيريجا إلى إبعاده عن القائمة التي خاضت المباراة.

ويحتل أبها المرتبة الأخيرة في قائمة ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، من ثلاثة تعادلات أمام الخليج والدرعية والاتحاد.