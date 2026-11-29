وُلد كيث جوزيف أندروز في 13 سبتمبر 1980 بحي أرتين في دبلن، العاصمة الإيرلندية.

نشأ في أكاديمية ستيلا ماريس المحلية، ثم انتقل في سن مبكرة إلى إنجلترا لينضم إلى أكاديمية وولفرهامبتون واندررز.

بدأ مسيرته الاحترافية مع الذئاب 1999، وأصبح أصغر قائد للنادي منذ أكثر من قرن وهو في سن العشرين تقريبًا.

لعب كوسط دفاعي صلب وملتزم، وتنقل بين أندية متعددة خلال مسيرة امتدت 16 عامًا شملت أكثر من 400 مباراة.

مر بهال سيتي وإم كيه دونز حيث كان قائدًا وأسهم في الصعود والفوز بكأس الرابطة على ملعب ويمبلي، ثم انتقل إلى بلاكبيرن روفرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف فترات مع وست بروميتش ألبيون وبولتون واندررز، إلى جانب إعارات إلى برايتون وواتفورد وعودة إلى إم كيه دونز قبل أن يعتزل اللعب 2015 وهو في الـ34 من عمره.

على الصعيد الدولي، لعب 35 مباراة مع منتخب جمهورية إيرلندا بين 2008 و2012، وسجل ثلاثة أهداف، وشارك في بطولة أمم أوروبا 2012 تحت قيادة جيوفاني تراباتوني.

بعد الاعتزال، انتقل سريعًا إلى التدريب، عمل مساعدًا في إم كيه دونز موسم 2015ـ2016، ثم انضم إلى الجهاز الفني لمنتخب إيرلندا تحت قيادة ستيفن كيني مع المنتخب الأول ومنتخب تحت 21 عامًا بين 2020 و2023 . بعد ذلك انضم إلى جهاز شيفيلد يونايتد تحت قيادة كريس وايلدر نهاية 2023، قبل أن ينتقل في يوليو 2024 إلى فريق برينتفورد الأول لكرة القدم مدربًا متخصصًا في الكرات الثابتة.

في برينتفورد أظهر تأثيرًا واضحًا، حيث أسهم في تحسين أداء الفريق في الكرات الثابتة هجوميًا ودفاعيًا.

وبعد رحيل توماس فرانك إلى توتنام هوتسبير في صيف 2025، اختار النادي ترقية أندروز داخليًا ليتولى منصب المدرب الرئيس في يونيو 2025، في أول تجربة تدريبية رئيسة له.

النتائج جاءت سريعة ومفاجئة للكثيرين، في موسمه الأول 2025ـ2026 قاد الفريق إلى المركز التاسع، وهو ما يعادل أفضل ترتيب تاريخي لبرينتفورد في «البريميرليج».

في الموسم الجاري يواصل الفريق تقدمه تحت قيادته، ويحقق نتائج لافتة مثل الفوز الكبير بظرف أسبوع 4ـ0 على إيفرتون وكذلك مانشستر يونايتد، مسجلًا أول فوز لبرينتفورد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الممتاز منذ 89 عامًا.