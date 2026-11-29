يدخل فريق كومو الأول لكرة القدم الخامس، للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإيطالي، مواجهته أمام يوفنتوس السادس وهو متقدم على «السيدة العجوز» في جدول الترتيب.

وتجاوز كومو سريعًا آثار هزيمته أمام الإنتر 0ـ2 في المرحلة قبل الماضية، إذ فاز في مباراتيه الرسميتين منذ فترة التوقف الدولي من دون أن تهتز شباكه، بما في ذلك انتصاره على أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وحقق كومو تحت قيادة الإسباني سيسك فابريجاس، مدرب الفريق، الفوز في ثماني من آخر تسع مباريات خاضها في مختلف المسابقات، مقدمًا موسمًا قويًا في الدوري الإيطالي.

وحصد كومو 26 نقطة، من أول 12 مباراة له في الدوري «8 انتصارات وتعادلان وهزيمتان»، وضمن أفضل رصيد له في تاريخ مشاركاته بدوري الأضواء بعد 13 مرحلة، متجاوزًا حصيلته البالغة 24 نقطة في الموسم الماضي.

من جانبه، منح الفوز على أومونيا القبرصي 4ـ1 في «يوروبا ليج» يوفنتوس انتصاره الثاني تواليًا، كما مدد سلسلة مبارياته من دون هزيمة إلى خمس مواجهات «4 انتصارات وتعادل واحد»، وأسهم في تحسين الأجواء داخل الفريق.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال صدارة الترتيب بعيدة، إذ يتأخر يوفنتوس بفارق 11 نقطة عن لاتسيو، المتصدر، وخمس نقاط عن كومو.