يسعى فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته على أرضه في دوري «سيريا آي» والبقاء في دائرة المنافسة، وذلك عندما يستضيف مونزا، الرابع عشر في جدول الترتيب.

ولا يزال مشوار روما في دوري أبطال أوروبا معلقًا، لكن التعادل أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل الموسمين الأخيرين 2ـ2، الأربعاء الماضي، من شأنه أن يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل العودة إلى ملعبه والتركيز مجددًا على الدوري المحلي.

ولم يتعرض روما لأي هزيمة الموسم الجاري في الدوري الإيطالي «9 انتصارات و3 تعادلات»، ويدخل رجال جان بييرو جاسبيريني، مدرب الفريق التاريخ إذا حققوا الفوز الخامس تواليًا، إذ إن روما لم ينجح في تفادي الخسارة خلال أول 13 مباراة له في دوري الأضواء سوى مرتين من قبل «10 انتصارات و3 تعادلات في كل منهما».

ويعزز اللعب على ملعب «الأولمبيكو» فرصه في تحقيق ذلك، إذ لم يخسر روما على أرضه منذ أبريل الماضي، كما أنه لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 18 مباراة خاضها على أرضه في الدوري «14 فوزًا و4 تعادلات».

ويعقد روما آمالًا على الهولندي دونييل مالين، مهاجم الفريق، الذي واصل انطلاقته بتسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة في شباك باريس سان جيرمان، علمًا أنه يتصدر لائحة الهدافين في «سيريا أي» برصيد 12 هدفًا مع تمريرتين حاسمتين.