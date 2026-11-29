الجزائري إبراهيم شنيحي من الأسماء التي خاضت تجربة احترافية في الملاعب السعودية، بعدما ارتدى قميص فريق الفتح الأول لكرة القدم، وترك بصمته خلال تجربته في دوري المحترفين.

وفي حواره مع «الرياضية» يستعيد شنيحي ذكرياته مع الفتح، ويتحدث عن واقع الكرة السعودية وطموحات أنديتها، ورأيه في تجارب المحترفين الجزائريين.

01

كيف تابعت مواجهة الفتح والرياض في الجولة الـ13، وما قراءتك لفوز فريقك السابق بهدف مراد باتنا؟

أتابع الفتح باهتمام كبير، وسعدت بتحقيقه الفوز على الرياض بهدف مراد باتنا. هذا الانتصار مهم للفريق في ظل الظروف والنتائج التي مر بها خلال الفترة الماضية، وأتمنى أن يكون بداية لاستعادة التوازن والعودة إلى المراكز التي تليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره.

02

الفتح يمر بمرحلة صعبة الموسم الجاري، كيف ترى أسباب تراجع نتائجه؟

الفريق يحتل مركزًا متأخرًا، وهذا بالتأكيد لا يتناسب مع طموحات جماهيره. النتائج غير المستقرة أثرت في مسيرته، لكنني أثق بقدرة الإدارة والجهاز الفني على تصحيح المسار تدريجيًا، فالفتح يمتلك تاريخًا وإمكانات تساعدانه على العودة بصورة أفضل.

03

بحكم تجربتك السابقة مع الفتح، ما أبرز الذكريات التي لا تزال عالقة في ذاكرتك؟

أجمل ما أتذكره الأجواء العائلية داخل النادي، والدعم الكبير الذي وجدته من الإدارة والجماهير. كما أتذكر المباريات المهمة التي سجلت فيها أهدافًا أو أسهمت خلالها في صناعة الفرص، والعلاقات الطيبة التي جمعتني باللاعبين السعوديين والمحترفين. كانت تجربة مميزة تركت لدي انطباعًا إيجابيًا عن كرة القدم السعودية.

04

ما الذي يميز الفتح عن الأندية الأخرى التي خضت معها تجاربك؟

الفتح يتميز بالاستقرار النسبي والطابع العائلي، وهو ما يمنح اللاعب شعورًا بالراحة. كما يمتلك قاعدة جماهيرية وفية وبنية تحتية جيدة وتاريخًا مشرفًا. وأعتقد أن تعزيز الفريق بعناصر مناسبة، مع المحافظة على الاستقرار الفني، سيمنحه فرصة العودة للمنافسة بقوة.

05

كيف ترى مستقبل نادي الرياض، وهل يستطيع تثبيت أقدامه بين أندية دوري «روشن»؟

الرياض تطور بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، وأصبح أكثر تنظيمًا ويمتلك لاعبين قادرين على تقديم مستويات جيدة. أرى أنه قادر على تثبيت أقدامه في الدوري إذا واصل البناء الصحيح وابتعد عن التغييرات المتكررة، فالمنافسة قوية لكنها ليست مستحيلة.

06

لعبت في الدوري السعودي خلال فترة سابقة، كيف تقارن بين تجربتك آنذاك ودوري «روشن» اليوم؟

الفارق كبير جدًا. عندما كنت في السعودية كان الدوري تنافسيًا، لكن المستوى الفني والإعلامي والجماهيري لم يكن بالحجم الذي نشاهده اليوم. دوري «روشن» تطور بصورة واضحة بفضل الاستثمارات الكبيرة واستقطاب النجوم العالميين، كما ارتفع مستوى الأداء التكتيكي والبدني والاحترافية بشكل عام.

07

هل تعتقد أن وجود النجوم العالميين أحدث نقلة حقيقية في مستوى اللاعب السعودي؟

بالتأكيد، وجود هؤلاء النجوم انعكس إيجابًا على المنافسة، وأصبح اللاعب السعودي مطالبًا بتطوير مستواه باستمرار حتى يحافظ على مكانه. الاحتكاك بأسماء عالمية يمنح اللاعبين خبرات إضافية، لكن يبقى من المهم منح المواهب السعودية الشابة فرصًا كافية للمشاركة وإثبات قدراتها.

08

بصفتك لاعبًا جزائريًا سابقًا في الدوري السعودي، كيف تقيّم حضور المحترفين الجزائريين في دوري «روشن»؟

الحضور الجزائري مميز، وهناك أسماء تركت بصمات واضحة في الدوري. اللاعب الجزائري يمتلك الروح القتالية والمهارة والقدرة على التأقلم، ومن الأسماء التي لفتت انتباهي رياض محرز قبل مغادرته الأهلي وحسام عوار وسعيود وبن دبكة، إلى جانب لاعبين آخرين قدموا تجارب جيدة مع أنديتهم.

09

ما الذي يجعل اللاعب الجزائري مناسبًا لطبيعة المنافسة في الدوري السعودي؟

اللاعب الجزائري يجمع بين المهارة الفنية والروح القتالية والقدرة على التكيف مع الضغوط والأجواء المختلفة. كما أن الدوري السعودي أصبح وجهة مهمة للاعبين الجزائريين، سواء من الناحية الفنية أو الاحترافية، ويوفر لهم فرصة جيدة للتطور وإظهار إمكاناتهم.

10

هل يحصل اللاعب الجزائري في دوري «روشن» على التقدير والفرصة اللتين يستحقهما؟

التقدير موجود بشكل عام، خصوصًا للاعب الذي يقدم مستويات ثابتة، لكن بعض اللاعبين يحتاجون إلى فرص مشاركة أكثر انتظامًا حتى يظهروا إمكاناتهم الحقيقية. وهذا يرتبط بطبيعة كل نادٍ ورؤية الجهاز الفني ومدى ثقته بالعناصر الموجودة لديه.

11

عشت أجواء الملاعب السعودية والجزائرية، أيهما ترك الأثر الأكبر في مسيرتك؟

الجماهير السعودية والجزائرية تشتركان في الشغف والوفاء..الجماهير السعودية تتميز بالتنظيم والحماس، خاصة في المباريات الكبيرة، بينما تتميز الجماهير الجزائرية بالعاطفة الكبيرة والصوت المرتفع والدعم المستمر حتى في أصعب الظروف. كلاهما ترك أثرًا جميلًا في نفسي، لكن أجواء الملاعب الجزائرية في بعض المباريات تظل استثنائية من حيث الطاقة والحماس.