عزز فريق بالميراس الأول لكرة القدم، هيمنة الأندية البرازيلية على كأس ليبرتادوريس، أبرز بطولة للأندية في أمريكا الجنوبية بتغلبه على إستوديانتيس الأرجنتيني 1ـ0، صباح الأحد، في المباراة النهائية على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو العاصمة الأوروجويانية.

وهيمنت الأندية البرازيلية على قلب المسابقة بعد أن توجت بها أربعة أندية مختلفة في النسخ الثماني الأخيرة على التوالي منذ 2019.

وفكت البرازيل الشراكة في عدد الألقاب مع الأرجنتين وأصبح لديها 26 لقبًا في كأس ليبرتادوريس مقابل 25، وذلك بعد 67 نسخة من البطولة.

وسجل الدولي الباراجوياني رامون سوسا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 52، وتوج بالميراس باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه بعد 1999 و2020 و2021.

وفي أجواء ربيعية دافئة في نصف الكرة الجنوبي «29 درجة مئوية عند انطلاق المباراة»، لم ترتق المواجهة إلى مستويات عالية من الإثارة، بين بالميراس المرشح الأوفر حظًا والذي خسر النهائي الموسم الماضي، ومفاجأة الموسم إستوديانتيس دي لا بلاتا، المتوج أربع مرات «1968 و1969 و1970 و2009» والذي أقصى فلامنجو البرازيلي حامل اللقب بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.