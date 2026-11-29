يخضع الهولندي كريسينسيو سامرفيل، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأحد، لفحوصات طبية في عيادة النادي بمركز الماجدية، من أجل تحديد درجة إصابة عضلة الفخذ ومدى حاجته إلى كشف بالأشعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض سامرفيل للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الاتفاق في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، التي كسبها الأزرق 3ـ1.

واضطر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، إلى استبدال الدولي الهولندي باللاعب سلطان مندش عند الدقيقة «71».

وشارك جناح وست هام الإنجليزي السابق مع الهلال منذ انطلاقة الموسم في 15 مباراة، سجَّل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، وتعرض للإيقاف 3 مباريات في دوري أبطال اسيا للنخبة بقرار انضباطي عقب طرده في الجولة الافتتاحية أمام الغرافة القطري.

من جانبهم، يجري لاعبو الفريق الأزرق تدريباتهم الأحد عند الـ 04:00 مساءً، على أن يفتح إنزاجي ملف مواجهة الدرعية، الخميس، لحساب الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال قائمة دوري روشن السعودي بـ33 نقطة مع مواجهة «مؤجلة» أمام الرياض.