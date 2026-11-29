أعلن استوديو «Fumi Games» المختص في تطوير ألعاب الفيديو، قُرب الكشف عن المحتوى الإضافي «DLC» للعبة «Mouse PI For Hire»، المُقرر الأسبوع المقبل، وذلك بعد إتاحتها للعب رسميًا، أبريل الماضي.

وطور الاستوديو اللعبة، ونشرها «PlaySide Studios» في منصات PlayStation 5 وNintendo Switch 2 وWindows وXbox Series X/S.

وتدرج لعبة «Mouse PI For Hire» ضمن فئة ألعاب التصويب السريعة من منظور الشخص الأول «FPS» بأسلوب كرتوني مستوحى من رسوم الثلاثينيات الكلاسيكية بالأبيض والأسود.

وتلعب «Mouse PI For Hire» بشخصية جاك بيبر، وهو شرطي سابق تحوّل إلى محقق خاص، في قضايا غامضة داخل مدينة ماوسبرج الخيالية 1934، المستوحاة من نيويورك في الثلاثينيات الميلادية، تسكنها فئران مجسّمة وقوارض أخرى، وتنتشر فيها الجريمة المنظمة والفساد وحظر الجبن وتهريبه.

ويحيط بجاك، الشخصية الرئيسة في اللعبة، عدة شخصيات، منهم، الميكانيكية تامي تمبلر، التي تساعده في تطوير أسلحته، والصحافية واندا فولر.

وتعتمد اللعبة على أسلوب قتال سريع وتنقل مرن، وتجمع بين معارك إطلاق النار والأسلحة البيضاء والأدوات الكرتونية، مع حركة نشطة تشمل القفز المزدوج، والجري على الجدران، عبر أكثر من 20 مستوى.

ويتخلل مستويات لعب «Mouse PI For Hire» أقسام الأكشن المتمثلة بالبحث عن الأدلة، وحل الألغاز والمهام الجانبية، وتعتمد على رسوم مرسومة يدويًا بأسلوب الرسوم الكلاسيكية القديمة مع موسيقى جاز مرافقة للأجواء البوليسية.

يُذكر أن اللعبة حظيت بتقييمات إيجابية من النقاد واللاعبين، وتجاوزت مبيعاتها حاجز المليون نسخة منذ إطلاقها 16 أبريل الماضي.