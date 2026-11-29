استثنى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، اللاعبين المصابين من إجازة منحها الأحد لزملائهم، عقب الفوز على الحزم 1ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الجهاز الطبي في القطب العاصمي، يواصل متابعة البرامج التأهيلية المعدة للاعبين المصابين، الذي يتقدمهم الفرنسي كينجسلي كومان، إضافة إلى سلطان الغنام وراغد النجار ومبارك البوعينين، سعيًا منه إلى تجهيزهم خلال الفترة المقبلة.

وسيفتح الجهاز الفني، الإثنين، ملف مواجهة القادسية، الجمعة المقبل، في قمة الجولة الـ14 من دوري «روشن»، على أن يخضع اللاعبون إلى تمارين استرجاعية واستشفائية.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في قائمة دوري «روشن»، متساويًا مع القادسية منافسه في المواجهة المقبلة بـ31 نقطة، ومبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق نقطتين.