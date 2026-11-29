أُدخل الإسباني أليكس ماركيز، درّاج فريق دوكاتي جريسيني، إلى المستشفى بسبب إصابته بالتهاب حاد في القصبة الهوائية، وسيغيب على إثره عن السباق الختامي الموسم الجاري المُقرر، الأحد، في جائزة فالنسيا الكبرى للدراجات النارية، وفق ما أعلنه فريقه.

وأصدر الفريق بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «لن يشارك أليكس ماركيز في آخر جائزة كبرى لهذا الموسم، فقد أجبر تشنج قصبي حاد السائق على مغادرة الحلبة ونقله إلى مستشفى فيتاس فالنسيا 9 دي أكتوبر، الواقع في شرق إسبانيا».

ونُقل الشقيق الأصغر لبطل العالم مارك ماركيز الذي سيعتزل اللعب بعد السباق، إلى المستشفى من حلبة فالنسيا.

وشعر الدراج الإسباني صاحب الـ30 عامًا بوعكة صحية ويعاني من الحمى منذ الخميس الماضي، لكنه أنهى التجارب التأهيلية في المركز الرابع، وسباق السرعة في المركز السادس.

وتسبب التشنجات القصبية ضيقًا في التنفس وسعالًا وإرهاقًا نتيجة انقباض العضلات المحيطة بالشعب الهوائية.

وتُعد هذه نهاية مخيبة لفترة أليكس ماركيز التي امتدت أربعة أعوام مع فريق دوكاتي جريسيني.

وأنهى ماركيز الموسم الماضي وصيفًا لبطولة العالم خلف شقيقه.