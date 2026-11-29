انضم النمساوي كونراد لايمر، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، إلى القائمة الطويلة للمصابين في النادي البافاري، وذلك بعدما أعلن الأخير الأحد عن خضوع لاعبه لعملية جراحية في كاحله الأيمن، عُقب إصابته في المباراة أمام مضيفه هامبورج السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري «بوندسليجا».

وأوضح التقرير الطبي، الصادر عن بايرن، أنَّ لايمر يُعاني من خلع في أوتار الكاحل الأيمن، ما استوجب خضوعه لعملية جراحية.

وأشار النادي البافاري إلى أنَّ الدولي النمساوي صاحب الـ29 عامًا سيغيب عن الملاعب حتى إشعار آخر من دون تحديد مدة دقيقة لفترة ابتعاده.

ووفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، يُقدر ابتعاد لايمر عن الملاعب مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، على أن يكون مارس 2027 الموعد الأكثر تفاؤلًا لعودته.

ودخل لايمر بديلًا في الدقيقة «52»، واضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 87 تاركًا مكانه لناثانيال براون، بعدما شوهد وهو يعرج.

وبإصابة لايمر، تتواصل سلسلة النكسات في بايرن، ولا سيما في الخط الأمامي الذي تعرض لضربات عدة بسبب الإصابات، ومن غير المتوقع أن يعود الإنجليزي هاري كين، المصاب في الكاحل الأيسر، هدافه الفائز بالكرة الذهبية لعام 2026، والمغربي إسماعيل صيباري، المصاب في الكاحل الأيمن، قبل مارس المقبل.

كما يُرجح أن يغيب جمال موسيالا، صانع ألعاب بايرن، المصاب هو الآخر في الفخذ اليمنى، حتى عام 2027، فيما غاب الفرنسي مايكل أوليسيه، المصاب في القدم اليسرى، عن آخر مباراتين أمام ليل الفرنسي «1ـ2» في دوري أبطال أوروبا، وهامبورج «0ـ0» في الدوري الألماني.

كذلك، تعرض مانويل نوير، حارس المرمى، لإصابة في القدم اليمنى ولن يلعب مجددًا هذا العام، بينما عاد الكندي ألفونسو ديفيس، وسيرج جنابري، كلاهما مصابان في الفخذ اليسرى إلى التدريبات أخيرًا، وخاض الجناح الكولومبي لويس دياز، أولى دقائقه هذا الأسبوع منذ إصابته في الفخذ اليسرى أمام أرسنال الإنجليزي 22 أكتوبر الماضي في دوري الأبطال، بعدما لعب 15 دقيقة أمام ليل و45 دقيقة أمام هامبورج.

وإلى جانب هذه القائمة من المصابين، التي تضم ثمانية من الركائز الأساسية للفريق، يغيب يوزوا كيميش، قائد بايرن الثاني، عن مباراة واحدة على الأقل في الدوري بعدما طرد في الدقيقة 44 من مباراة السبت الماضي، بسبب مسكه بشعر ألكسندر روسينج ليليسيت، لاعب هامبورج، بعد احتكاك مع الدولي النرويجي.

ومن المنتظر أن تُعرف مدة الإيقاف الدقيقة مطلع الأسبوع، لكن كيميش سيكون قادرًا على خوض مباراة ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا أمام هيرتا برلين، الثلاثاء المقبل، على ملعب «أليانتس أرينا» في ميونيخ، في مواجهة متصدر دوري الدرجة الثانية الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن «12 فوزًا وتعادل واحد».

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في الدوري، بفارق نقطة واحدة خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.