التزلج الريفي

احتضنت مدينة كوسامو الفنلندية، الأحد، منافسات سباق التزلج الريفي لمسافة 20 كيلومترًا «أسلوب حر» ضمن منافسات كأس العالم للتزلج النوردي «FIS». (الفرنسية)