على أرض ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتفيديو، سطر الباراجوياني رامون سوسا أكوستا صفحة ذهبية في تاريخ فريق بالميراس الأول لكرة القدم البرازيلي حين سجل الهدف الوحيد في نهائي كوبا ليبرتادوريس، صباح الأحد، أمام إستوديانتس الأرجنتيني، مانحًا العملاق الأخضر لقبه القاري الرابع بعد 1999 و2020 و2021.

سوسا ظهر بصورة مفاجئة في التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب أبيل فيريرا، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أثبت جاهزيته، قائلًا بعد المباراة: «لم يقل أحد إنني سألعب، لكنني كنت مستعدًا».

ولد رامون سوسا في 31 أغسطس 1999 في بلدة ماراكانا الصغيرة بمحافظة كانيندييو، على بعد نحو 250 كيلومترًا من أسونسيون العاصمة.

نشأ في أسرة متواضعة من المزارعين، والده فيديلينو سوسا، ووالدته فيرجينيا أكوستا كانا يعملان في حقل بسيط يزرع الذرة.

ساعد رامون والديه في العمل منذ صغره، لكنه كان يهرب كلما سنحت الفرصة ليلعب كرة القدم.

بدأ مسيرته في الأندية الصغيرة مثل تيمبيتاري وريفر بليت أسونسيون، ثم انتقل إلى أوليمبيا، برز لاحقًا في الأرجنتين مع جيمناسيا لابلاتا، ثم تاليريس دي كوردوبا، وقدم أداءً لافتًا أكثر من 15 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في موسمين.

انتقل في أغسطس 2024 إلى نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 13 مليون يورو، لكنه لم يحظَ بدقائق كثيرة.

في يوليو 2025 عاد إلى أمريكا الجنوبية وانضم إلى بالميراس بعقد يمتد حتى منتصف 2030 مقابل 12.5 مليون يورو.

ارتدى القميص رقم 19، وأصبح أحد أهم العناصر في هجوم الفريق تحت قيادة فيريرا، وأسهم في الفوز ببطولة دوري المحترفين في ولاية ساو باولو قبل أن يتوج بكأس ليبرتادوريس.

على الصعيد الدولي، دافع عن ألوان منتخب باراجواي منذ نوفمبر 2022، وشارك في كوبا أمريكا 2024 وكأس العالم 2026.

على الرغم من الشهرة والمال لم ينسَ رامون أصوله، يزور مسقط رأسه بانتظام، ويحرص على رؤية أسرته.

في تقديمه لنادي بالميراس، اصطحب والده فيديلينو ليكون معه في اللحظة التاريخية.

يرتبط رامون «27 عامًا» منذ سن الـ16 بعلاقة عاطفية مع سينثيا زاياس.

رافقته في كل محطاته من الأندية الباراجويانية إلى الأرجنتين وإنجلترا والبرازيل.

يتبادلان رسائل الحب العلنية على وسائل التواصل، وتصفها بأنه «حب حياتها»، بينما يؤكد هو أنها كانت إلى جانبه في اللحظات الجميلة والصعبة على حد سواء ويُلقب بـ«إل رايو» «البرق» بسبب سرعته وقدرته على المراوغة.

يمثل رامون سوسا قصة نجاح لافتة، من مزارع صغير في ماراكانا إلى بطل قاري مع أحد أكبر أندية أمريكا الجنوبية، في لحظة لم تكن في حسبانه.