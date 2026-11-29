يختتم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم تحضيراته النهائية على ملعب نادي الغرافة، الأحد، قبل مواجهة نظيره البلجيكي، الإثنين، على ملعب «إسباير 5» في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس العالم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الأخضر السعودي سيجري تدريبه الأخير عند الـ 05:00 مساءً بمشاركة جميع اللاعبين دون أي إصابات.

وبيّن المصدر أن إدارة الأخضر بعد التنسيق مع أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي، حددت الثنائي سيف القارح ونواف الهويري للحديث لوسائل الإعلام قبل بداية التدريب الأخير.

وتأهل أخضر الناشئين إلى دور الـ 32 بعد أن حلَّ ثانيًا في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاطٍ، حصدها من فوزين متتاليين على فرنسا 1ـ0، وهايتي 2ـ1، معوِّضًا خسارته أمام الأوروجواي 2ـ3 في الجولة الافتتاحية.

وتساوى المنتخب السعودي في النقاط مع نظيره الفرنسي المتصدر، والأوروجوياني الثالث، المتأهلين بدورهما إلى هذا الدور.