تتويج البطل

تُوج مانويل جونزاليس، درّاج فريق ليكي مولي هوسكفارنا للدراجات النارية، الأحد، بلقبه بطلًا للعالم في ختام سباق «موتو 2»ضمن جائزة فالنسيا الكبرى، المنظمة على حلبة «ريكاردو تورمو» في فالنسيا (الفرنسية)