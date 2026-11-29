أنهى الدولي الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، برنامجه العلاجي والتأهيلي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ اللاعب أصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه أمام النصر، الجمعة، ضمن الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي.

وتعرض اللاعب لإصابة في عضلة الفخذ قبل مواجهة الرياض في الجولة الـ 12 من الدوري 29 أكتوبر الماضي، ما تسبَّب في غيابه نحو أربعة أسابيع شملت مواجهتي الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

من جانبه، منح الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، لاعبيه راحة لمدة يومين، ابتداءً من الأحد عقب الانتصار على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد، الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري.

ويعود الفريق إلى تدريباته الجماعية، الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة النصر، الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض.

ويحتل القادسية المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 31 نقطة جمعها من 13 مباراة، من 10 انتصارات وتعادل وخسارتين، متفوقًا بفارق الأهداف على النصر صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته، بينما يبتعد بفارق نقطتين فقط خلف الهلال المتصدر بـ33 نقطة من 12 مباراة.