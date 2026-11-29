يستأنف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريباته، الإثنين، تحضيرًا لمواجهة الخليج، الجمعة المقبل، في الدمام ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي بعد راحة يومين منحها المدرب الألماني ينز فيسينج، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن عودة المدافع أحمد شراحيلي ستكون تدريجية بعد حضوره على مقاعد البدلاء أمام نيوم، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الـ 13 للمرة الأولى الموسم الجاري.

وتعرض شراحيلي لتمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر أثناء تنفيذه برنامجًا تحضيريًا فرديًا، مطلع يوليو الماضي.

وكان شراحيلي قد عاد تدريجيًا إلى المشاركة في الموسم الماضي، بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، إذ خاض 20 مباراة في مختلف المسابقات، علمًا بأن ظهوره الأخير بقميص «النمور» يعود إلى 4 مايو الماضي.