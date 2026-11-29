استقطب مشروع «على خطاه»، الذي يعيد إحياء مسار الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، نحو 1.27 مليون زائر من 15 دولة، لوجهاته وتجاربها المختلفة، خلال 6 أشهر، في إطار تجربة ثقافية وتاريخية تتيح للزوار التعرف على تفاصيل الهجرة النبوية، واستكشاف المواقع المرتبطة بها وما تحمله من إرث تاريخي وحضاري.

وسجّل المشروع إقبالًا لافتًا على التجارب التفاعلية، التي استقطبت 164 ألف زائر، ما يعكس اهتمام الزوار باستكشاف محطات الهجرة النبوية من خلال أساليب حديثة تجمع بين المعرفة والتجربة الميدانية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات تسهيل الوصول 111 ألف مستفيد.

ويُعد «غار ثور» المحطة الأعلى زيارةً ضمن مشروع «على خطاه»، إذ استقبل 150 ألف زائر، فيما يضم المشروع خمس تجارب تفاعلية تحكي قصص الهجرة النبوية، وتتيح للزوار التعرف على أحداثها وتفاصيلها من خلال أساليب عرض حديثة تجمع بين المعرفة والتجربة الميدانية.

وتضم منظومة المشروع 16 مصلى نبويًا على امتداد الدرب، وخمسة مواقع تستعرض قصص الهجرة النبوية، إلى جانب تطبيق «على خطاه»، الذي يوفر خريطة تفاعلية للمسار وقصصًا تاريخية موثقة، تُمكّن الزوار من التعرف على المحطات والأحداث المرتبطة بها.

ويقدم المشروع تجربة تجمع بين الأبعاد التاريخية والثقافية والمعرفية، وتوظف التقنيات الحديثة في التعريف بأحد أبرز الأحداث في التاريخ الإسلامي، بما يتيح للأجيال استكشاف إرث الهجرة النبوية والوقوف على معالمها، والتعرف على قصصها في المواقع التي ارتبطت بأحداثها.

يُذكر أن مشروع «على خطاه» دُشّن في فبراير الماضي، بحضور الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، بهدف إثراء تجربة ضيوف الرحمن والزوار، من خلال تطوير مسار الهجرة النبوية الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، على امتداد أكثر من 470 كيلومترًا، مرورًا بـ41 معلمًا تاريخيًا، ضمن جهود السعودية للعناية بالمواقع التاريخية الإسلامية والتعريف بإرثها الحضاري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.