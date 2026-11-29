أعلن نادي أونيون برلين الألماني إقالة السويسري ماورو لوسترينيلي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، صاحب المركز الـ17 قبل الأخير في الدوري المحلي.

وجاء إعلان نادي العاصمة عن إقالة مدربه بعد ساعات من الخسارة أمام ماينتس 1ـ2 في المرحلة الـ 11، وهي النتيجة التي أبعدته بفارق خمس نقاط من منطقة الأمان.

وقال ديرك تسينجلر، رئيس النادي، في بيان صحافي: «بعد خمسة أشهر من العمل معًا، علينا أن نقر أن أسلوب اللعب والنتائج التي حققها الفريق يهددان بقاءه في البوندسليجا».

كما كشف النادي عن أنَّ هورست هيلدت، المدير الرياضي، سيغادر منصبه في نهاية الموسم الجاري.

وتولى لوسترينيلي المسؤولية خلال الصيف الماضي، خلفًا لماري-لويز إيتا، المدربة المؤقتة، التي أصبحت أول امرأة تتولى تدريب فريق في إحدى البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، عندما تسلمت المهمة الموسم الماضي.

وجرى تعيين لوسترينيلي بعدما قاد تون إلى إحراز لقب الدوري السويسري بشكل مفاجئ في موسم 2025ـ2026.

وسبق للوسترينيلي أن شغل منصب المدرب المساعد لمواطنه أورس فيشر، المدرب السابق لأونيون الذي قاد النادي إلى الـ«بوندسليجا» للمرة الأولى في 2019، قبل أن يحقق نجاحًا لافتًا تُوّج بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد أربعة مواسم وذلك بحلوله رابعًا في موسم 2022ـ2023.