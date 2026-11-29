أنهت أكاديمية القادسية معسكرها التدريبي في مدينة برشلونة الإسبانية، الذي نظم خلال الفترة من 21 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وعادت بعثة الأكاديمية إلى الدمام، الأحد، بعد أن شهد المعسكر برنامجًا متكاملًا تضمن عددًا من الحصص التدريبية بإشراف نخبة من المدربين الإسبان، إلى جانب خوض مواجهتين تجريبيتين أمام أندية محلية، بهدف تعزيز الاحتكاك الكروي واكتساب الخبرات والتعرف على أساليب لعب ومدارس كروية مختلفة.

وخاض لاعبو الأكاديمية تجربة تدريبية في مرافق «لاماسيا» التابعة لنادي برشلونة، تحت إشراف مدربيها، واختُتمت بمنح اللاعبين شهادات المشاركة.

وأتاح المعسكر للاعبين فرصة التعرف على ثقافة كروية مختلفة، والتكيف مع ظروف مناخية وبيئات تدريبية جديدة، بما يسهم في تطوير قدراتهم الفنية والشخصية وتعزيز الثقة بالنفس.

ويأتي تنظيم هذا المعسكر ضمن استراتيجية أكاديمية القادسية الهادفة إلى الاستثمار في المواهب الواعدة، وتوفير بيئة تطويرية متكاملة، وإتاحة المزيد من الفرص للاعبين لخوض تجارب كروية متنوعة تسهم في إعدادهم للمستقبل.