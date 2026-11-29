عمَّق فريق ميلووكي باكس المتعثر جراح ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر عندما تغلّب عليه 119ـ111، فجر الأحد، ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ملحقًا به الهزيمة الرابعة على التوالي.

وفرض البديل كيلئيل وير نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله 30 نقطة، وأضاف راين رولينز صانع الألعاب 28 نقطة، وأسهما بشكل كبير في تحقيق ميلووكي باكس، صاحب المركز الأخير في المنطقة الشرقية، انتصاره الثالث مقابل 18 هزيمة الموسم الجاري، فيما ازدادت معاناة أوكلاهوما سيتي بتلقيه الخسارة العاشرة في 20 مباراة.

وتعرض ثاندر لضربات قوية بسبب إصابات عدد من لاعبيه الأساسيين منذ بداية الموسم، إذ يغيب كل من جايلن وليامس وتشيت هولمجرين وكايسون والاس.

وتصدر النجم الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر، الفائز بجائزة أفضل لاعب ضمن دوري المحترفين في الموسمين الماضيين، قائمة هدافي أوكلاهوما سيتي برصيد 31 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة، لكنه لم يتمكن من قيادة بطل الدوري الموسم قبل الماضي، 2025، إلى الفوز رغم انتفاضة متأخرة في الربع الأخير.

وتراجع أوكلاهوما سيتي إلى المركز العاشر في ترتيب المنطقة الغربية.

ولحساب المسابقة ذاتها الأحد، استغل هيوستن روكتس الغيابات العديدة في صفوف ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وأكرم وفادته بفوز كاسح 131ـ93.

وفي ظل غياب «الملك» ليبرون جيمس وجويل إمبيد وجايلن براون عن صفوف سيكسرز، قاد التركي ألبيرين شينجون روكتس بتسجيله 21 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، وأضاف أمين طومسون 20 نقطة.

وحاول تايريز ماكسي، صانع الألعاب، قيادة سيكسرز إلى الفوز بتسجيله 17 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، لكن الفارق كان شاسعًا أمام هيوستن الذي فرض سيطرته على مجريات اللقاء وسجَّل 20 نقطة أكثر من ضيفه في الربع الأخير «38ـ18».

وبتسجيل ستة لاعبين أكثر من 10 نقاط، في مقدمتهم شينجون، تمكن روكتس من إراحة بعض لاعبيه المخضرمين، على غرار كيفن دورانت «38 عامًا» الذي خاض 25 دقيقة فقط مقابل معدل 33 دقيقة هذا الموسم، وسجَّل 16 نقطة مع أربع تمريرات حاسمة.

وعلى الرغم من الخسارة، بقي فيلادلفيا في صدارة المنطقة الشرقية برصيد 16 فوزًا مقابل خمس هزائم، بينما ارتقى هيوستن إلى المركز الثالث في المنطقة الغربية بسجل 15 فوزًا وخمس هزائم.

وحقق أورلاندو ماجيك فوزًا كبيرًا الأحد على مضيفه واشنطن ويزاردز 116ـ91، رافعًا رصيده إلى ثمانية انتصارات مقابل 10 هزائم في المنطقة الشرقية.

وكان الألماني فرانتس فاجنر أفضل مسجل في صفوف ماجيك برصيد 23 نقطة، وأضاف البديل البرازيلي الألماني تريستان دا سيلفا 22 نقطة بينها ست رميات ثلاثية في ظهور لافت.

في المقابل، سجَّل تراي يونج 19 نقطة لواشنطن الذي تراجع سجله إلى سبعة انتصارات و13 هزيمة هذا الموسم.

وعقب الخسارة، أعلن واشنطن ويزاردز إقالة مدربه براين كيفي. وقال مايكل وينجر، رئيس «مونومنتال باسكتبول» المشرفة على النادي: «قرارات كهذه ليست سهلة أبدًا، لكن حان الوقت لكي يمضي الفريق قدمًا مع صوت جديد».

ويغادر كيفي، البالغ من العمر 50 عامًا، الذي تولى تدريب الفريق منذ يونيو 2024، بعدما حقق 50 فوزًا مقابل 173 خسارة في المجمل، وسيخلفه المدرب الأسترالي آدم كيبورن.

وكانت التوقعات مرتفعة لفريقٍ تعزَّزت صفوفُه بتراي يونج، صانع الألعاب المشارك في مباراة كل النجوم، وأنتوني ديفيس، لاعب الارتكاز القوي، المتوَّج بلقب الدوري مع لوس أنجليس ليكرز عام 2020.

وجرى التعاقد مع هذين اللاعبين الخبيرين لدعم النواة الشابة للفريق التي تضم أفضل اختيار في «الدرافت» الصيف الماضي إي جاي ديبانتسا، إلى جانب الفرنسيين بلال كوليبالي وأليكس سار.

وعلى الرغم من أنَّ واشنطن يضع نصب عينيه بلوغ الأدوار الإقصائية، فإن المشروع لم ينجح حتى الآن في تحقيق الانسجام المطلوب، على الرغم من معدل تسجيل ديفيس البالغ 25.6 نقطة في المباراة الواحدة.

من جهته، صمد بروكلين نتس أمام عودة قوية ومتأخرة من شارلوت هورنتس وخرج بفوزٍ الأحد خارج أرضه 118ـ116.

وكان نتس متقدمًا بفارق 27 نقطة في الربع الثاني، لكنه وجد نفسه تحت ضغط كبير في الدقائق الأخيرة قبل أن ينتزع الفوز بفارق نقطتين.