عطل فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، صحوة ليفربول، جاره وغريمه التقليدي، وحرمه من الارتقاء إلى المركز الثاني ولو مؤقتًا، وذلك عندما أرغمه على التعادل 1-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وبدا ليفربول في طريقه إلى تحقيق فوزه الثالث تواليًا في الدوري، والرابع في مختلف المسابقات، وكذلك حسم الدريبي للمرة الرابعة تواليًا، للمرة الأولى في تاريخه عندما افتتح التسجيل مبكرًا عبر المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب الوسط، إثر تمريرة من الألماني فلوريان فيرتز في الدقيقة الخامسة.

لكن إيفرتون نجح في إدراك التعادل خلافًا لمجريات اللعب وبالنيران الصديقة عندما حول الهولندي جيريمي فريمبونج، كرة من ركلة حرة جانبية بالخطأ في مرمى البرازيلي اليسون بيكر، حارس المرمى، من مسافة قريبة.

وعزز رجال الإسباني أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، موقعهم في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف خلف برايتون الثاني، ومانشستر سيتي اللذين يلعبان مساءًا مع نيوكاسل وأرسنال المتصدر، وحامل اللقب تواليًا.

في المقابل، يحتل إيفرتون المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

وعلى ملعب هيل ديكنسون، بادر ليفربول إلى الهجوم مبكرًا عندما وصلت الكرة إلى فيرتز إثر إبعاد من دفاع إيفرتون، ليمررها إلى سوبوسلاي الذي سجل هدفًا بخارج القدم اليمنى من حافة المنطقة، والتي تُعد التمريرة الحاسمة الخامسة للدولي الألماني.

وأظهر إيفرتون روحًا قتالية وصلابة ذهنية، وظل يضغط بحثًا عن التعادل وكان له ما أراد من ركلة حرة جانبية انبرى لها كيران ديوسبوري هال أمام المرمى وتابعها فريمبونج بالخطأ إلى شباكه.

واستمرت المباراة بإيقاع مرتفع وبشكل متوازن، مع فرص من الجانبين حتى صافرة النهاية ومن دون أن تتغير النتيجة.