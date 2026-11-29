أعلنت هيئة فنون الطهي انضمامها عضوًا منتسبًا إلى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الأحد.

ويأتي هذا الانضمام امتدادًا لدور الهيئة في تطوير قطاع فنون الطهي، وتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات والمنظمات المتخصصة، بما يدعم مستهدفات السعودية في ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للثقافة والسياحة.

ويتيح الانضمام إلى شبكة الأعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية فرصًا نوعية تشمل تطوير مشاريع وبرامج وتقارير مشتركة في سياحة فنون الطهي، والمشاركة في اجتماعات وفعاليات المنظمة، بما في ذلك المنتدى العالمي السنوي للسياحة الطهوية، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وبناء شراكات مع الجهات والمنظمات العاملة في قطاعي السياحة وفنون الطهي، إضافة لذلك يسهم هذا الانضمام في تعزيز حضور الهيئة عالميًا، وإبراز الهوية السعودية والتعريف بالموروث الطهوي على المستوى العالمي، وفتح آفاق جديدة لدعم الفرص الاقتصادية للمجتمع المحلي، وتمكين رواد الأعمال والمهتمين بالقطاع، بما يعزز نمو الاقتصاد الإبداعي، كما يُسهم في وصول المنتجات والتجارب السعودية إلى الأسواق العالمية عبر شبكة وقنوات المنظمة الدولية.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام هيئة فنون الطهي بمواصلة جهودها في تقديم فنون الطهي السعودية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء العالميين، بما يسهم في إبراز السعودية وجهة رائدة للسياحة الثقافية والطهوية، وتعزيز القيمة الثقافية والاقتصادية لفنون الطهي السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.