تختتم مسابقة المزاين في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، أكبر تجمع في العالم، والمنظم في ملهم شمال مدينة الرياض.

وشهدت المسابقة، السبت، التنافس في شوطين لفئتي جير بيور فرخ، وجير بيور قرناس للمحليين، وحقق حسن عبد الله الكبيسي كأس الملك عبد العزيز بحصوله على المركز الأول في الشوط الأول، فيما حصدت مزرعة نوفا فالكون المركزين الثاني والثالث، وجاء فارس عبد الله الفارس في المركز الرابع، وسالم ناصر الهاجري في المركز الخامس.

وفي الشوط الثاني، حققت مزرعة نوفا فالكون كأس الملك عبد العزيز بحصولها على المركز الأول، وحل خالد مسلي القحطاني ثانيًا، فيما نال سعد مسلي القحطاني المركزين الثالث والخامس، وجاء فارس عبد الله الفارس في المركز الرابع.

وتتواصل منافسات المسابقة، الأحد، بشوطي شاهين فرخ، وحر قرناس، وتبلغ قيمة الجوائز المالية لكل شوط 625 ألف ريال، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، والثاني على 175 ألف ريال، والثالث على 100 ألف ريال، والرابع على 30 ألف ريال، والخامس على 20 ألف ريال.

يُذكر أنَّ مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2026 يتضمّن مسابقتي الملواح والمزاين، بمشاركة الصقّارين المحليين والدوليين، للتنافس على الجوائز المالية وكؤوس الملك عبد العزيز ولقبي «سيف الملك» و«شلفا الملك».