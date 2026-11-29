اختتمت هيئة المسرح والفنون الأدائية، السبت، المحطة الثالثة من حملة «نحييه ونحيّيه» التي نظمت بحديقة النور في بريدة بمنطقة القصيم.

وسجل الحدث حضور 8 آلاف زائر على مدى أربعة أيام، التي شهدت تقديم مجموعة من العروض المسرحية والفنون الأدائية والأنشطة الفنية، بمشاركة مختلف الفئات العمرية.

وتنوعت اهتمامات الزوار بين متابعة المسرحيات والفنون الأدائية التقليدية، والمشاركة في الأنشطة التفاعلية التي أتاحت لهم ممارسة مهارات الأداء والتعرف على جوانب العمل المسرحي، فيما أسهمت العروض المتجولة في توظيف المساحات المفتوحة بالحديقة لتقديم الفنون، وإتاحة التواصل المباشر بين المؤدّين والجمهور.

وحظيت مسرحيتا «العائلة» و«الفنان» بتفاعل الجمهور، إلى جانب العروض الأدائية التقليدية والسيرك الاستعراضي الجوّال، فيما أتاحت الأنشطة الفنية للزوار المشاركة في تحريك الدُمى، وتجسيد الشخصيات المسرحية، والتعرف على الإيقاعات، وتجهيز إطلالات الشخصيات قبل ظهورها على المسرح.

وتواصل الهيئة من خلال الحملة جهودها الرامية إلى نشر الثقافة المسرحية والأدائية، وتعزيز مشاركة المجتمع في ممارساتها، والتعريف بتنوع الفنون الأدائية في السعودية، عبر برنامج يستهدف ستَّ مدن سعودية، ويستمر حتى 19 ديسمبر المقبل.