منح الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم لاعبيه راحةً، الأحد، بعد يوم من الخسارة أمام الهلال 1ـ3 في الجولة الـ13 من منافسات دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يجتمع الجهاز الطبي، الإثنين، على آخر مستجدات إصابات اللاعبين وتقييم فرص لحاقهم بمواجهة الشباب، الخميس المقبل، لحساب الجولة الـ14 من الدوري، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويترقب باباس عودة السويدي جوردان لارسون والفرنسي موسى ديمبيلي، اللذين غابا عن مواجهة الهلال بسبب الإصابة، إذ يتوقف دخولهما قائمة لقاء الشباب على نتائج التقييم الطبي ومدى جاهزيتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويشرع المدرب الأسترالي بدءًا من الحصة التدريبية، الإثنين، في تجهيز لاعبيه للقاء الشباب عند الـ05:40 مساء الخميس المقبل، على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض.

ويحتل الفريق الاتفاقي المركز السابع بـ19 نقطة، بينما يأتي الشباب ثامنًا بـ17 نقطة، ولديه مباراة «مؤجلة» مع الاتحاد من الجولة التاسعة.