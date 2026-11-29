أحرز الإسباني راؤول فرنانديز، درّاج أبريليا تراكهاوس، المركز الأول في سباق جائزة فالنسيا الكُبرى، الأحد، آخر سباقات موسم «موتو جي بي»، متقدمًا على مواطنه مارك ماركيز، سائق دوكاتي، بطل العالم ثماني مرات، الذي يخوض سباقه الأخير بعد إعلانه الاعتزال.

وعلى حلبة «ريكاردو تورمو» في فالنسيا، وأمام 100 ألف متفرج، وجَّه ماركيز صاحب الـ33 عامًا، تحية أخيرة لجماهيره، بعدما أنهى السباق في المركز الثاني متقدمًا على مواطنه بيدرو أكوستا من فريق كاي تي إم، صاحب المركز الثالث.

وقال ماركيز بعد السباق أمام وسائل الإعلام: «كنت أبتسم تحت الخوذة، وقدَّمت كل ما لدي من أجل الفوز، لكن راؤول فرنانديز كان أقوى من الجميع».

وأضاف المتسابق الإسباني المعتزل حديثًا: «قدَّمت كل ما أملك للدراجة، وردّت لي الجميل».

وأنهى ماركيز الأحد مشاركته في 304 سباقات ضمن بطولة العالم بمختلف الفئات خلال مسيرة امتدت 18 عامًا، أحرز خلالها عشرة ألقاب عالمية، بينها ثمانية في فئة «موتو جي بي».

في المقابل، كان فوز فرنانديز هو الثالث له في سباقات الفئة الأولى، بعدما تصدر المنافسات من البداية إلى النهاية، ونجح في صد هجمات ماركيز في المراحل الختامية.

كما بدا أكوستا سعيدًا في المنطقة المغلقة للحلبة، معربًا عن رضاه لإنهاء مشواره مع «كاي تي إم» بالصعود إلى منصة التتويج، قبل انتقاله إلى فريق دوكاتي الرسمي عام 2027.

ويُغيّر 17 سائقًا من أصل 22 فرقهم ودراجاتهم في عام 2027، وهو العام الذي سيشهد تعديلات جذرية على اللوائح الفنية، مع اعتماد دراجات بسعة 850 سنتيمترًا مكعبًا بدلًا من 1000 سنتيمتر مكعب، وإطارات من شركة بيريلي بدلًا من ميشلان.