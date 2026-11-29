سجَّل الجزائري رياض محرز، نجم فريق الشمال القطري الأول لكرة القدم، هدفًا ​في كل شوط ليقود زملاءه إلى التعادل 2ـ2 مع ضيفه الريان، ويشعل صراع صدارة الدوري القطري للمحترفين، الأحد.

وافتتح الريان التسجيل في الدقيقة العاشرة ‌بتسديدة نفذها الصربي ألكسندر ‌ميتروفيتش من ​مسافة ‌قريبة، ⁠بعدما ​تابع ضربة ⁠رأس لعبها ديفيد جارسيا، بعد ركلة ركنية.

وأدرك محرز التعادل في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما انقض على ⁠كرة مرتدة من ‌حارس المرمى.

وتقدم الريان ‌مجددًا في النتيجة ​بفضل ركلة ‌حرة من مسافة بعيدة نفذها ‌روجر جيديز في الدقيقة «53»، لكن محرز سجَّل هدف التعادل من ركلة جزاء في ‌الدقيقة «89».

وبهذه النتيجة، يوقف الشمال سلسلة انتصارات الريان التي ⁠استمرت ⁠أربع مباريات على التوالي في كل المسابقات.

وارتفع رصيد الريان إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام الدحيل ثاني الترتيب، وأربع نقاط أمام السد، حامل اللقب الذي خسر أمام الوكرة السبت، ​بينما ​يحتل الشمال المركز السابع برصيد 14 نقطة.