يتصدَّر فريق الأهلي الأول لكرة القدم دوري روشن السعودي، بالتساوي مع النصر، عند ترتيب المشاركين حسب عدد نقاطهم داخل الأرض، لكنه يعاني خارجها.

وكسِب الأهلي مباراتيه الأخيرتين في المسابقة، متغلِّبًا على ضيفيه النصر والتعاون بالنتيجة ذاتها، 3ـ1 في ملعب «الإنماء»، لحساب الجولتين 9 و13.

بذلك، أصبح فريق المدرب الهولندي مارينو بوسيتش الأفضلَ على أرضه، بالتساوي مع حامل اللقب، مع حصد كلٍ منهما 18 نقطة في 6 مباريات، بالعلامة الكاملة.

وللأهلي أفضليةٌ على النصر بفارق الأهداف «+18 مقابل +11». والثالث هو الاتحاد، الذي جمع 16 نقطة بين جماهيره من أصل 18. ويأتي رابعًا الهلال بـ 15 نقطة من 18، يليه القادسية، الذي لعِب سبع مبارياتٍ على أرضه حصل منها على 13 نقطة.

ووسط انتقادات جماهيرية واسعة للمدرب بوسيتش، واصل الأهلاويون نتائجهم الإيجابية في جدة، فبعد أسبوعٍ من الفوز على حامل اللقب في الكلاسيكو المؤجّل من الجولة التاسعة، هزموا التعاون السبت في إطار الجولة الـ 13.

وعند ترتيب الفرق خارج أرضها، يظهر الهلال متصدّرًا، بـ 18 نقطة من 6 لقاءات، أحدثها أمام الاتفاق «3ـ1»، السبت في الدمام. ويتساوى معه القادسية، الذي كسِب مبارياته الست خارج أرضه، وإن تأخَّر عن «الأزرق» بفارق الأهداف. بعدهما، يأتي الاتفاق بـ 14 نقطة، ثم النصر بـ 13، فالاتحاد بـ 11. ويتأخر الأهلي في هذا الترتيب، مُحتلًّا المركز الثامن برصيد 9 نقاط، من 7 مبارياتٍ خاضها ضيفًا، خسِر أربعًا منها وكسب الثلاث الأخرى. ويسبقه نيوم والدرعية، بـ 10 نقاط لكل منهما، مع أفضليةٍ للأول بفارق الأهداف.

وفي مجمل الترتيب، يعتلي الهلال قمّة الدوري، برصيد 33 نقطة، متقدمًا بنقطتين على القادسية والنصر، الثالث بسبب فارق الأهداف. ويحِلّ الأهلي رابعًا، بـ 27 نقطة، وهو ذاته رصيد الاتحاد، الخامس.