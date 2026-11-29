رفض فريق ضمك الأول لكرة القدم الخسارة أمام ضيفه الجيل بعدما فرض عليه تعادلًا قاتلًا 2ـ2 خلال المباراة التي استضافها ملعبه في خميس مشيط، الأحد، ضمن الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وافتتح الجيل النتيجة عبر السنغالي فيوكس أبلاي «32»، وردَّ ضمك بهدف التعادل عن طريق الغيني مورلاي سيلا «47»، ووضع أبلاي الجيل مجددًا في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء «82»، قبل أن ينجح ضمك في تفادي الخسارة بعدما تمكن من التعديل بفضل الهدف القاتل الذي سجَّله فريج الجيزاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وحافظ ضمك من خلال هذا التعادل على سجله الخالي من الخسارة للمباراة السادسة على التوالي «4 انتصارات وتعادلين»، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه مواجهات الجولة.

في المقابل، رفعت النقطة رصيد الجيل إلى سبع في المركز الـ15 مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين ضد العلا والجندل من الجولتين السابعة والثامنة على التوالي.