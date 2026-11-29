يخطط البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، لاعتماد نهج تكتيكي يميل إلى التحفظ الدفاعي أمام الاتحاد، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

واستهل جوميز الحصة التدريبية، الأحد، باجتماع فني مع اللاعبين، استعرض خلاله مجريات مواجهة الخلود التي خسرها الفريق 1ـ2 الجمعة الماضي في الجولة الـ13 من الدوري، مشددًا على ضرورة تصحيح الأخطاء والظهور بصورة أفضل في مباراة الاتحاد المقبلة.

وعقب الاجتماع، خضع اللاعبون لتدريبات وقائية في صالة الحديد تحت إشراف المعد البدني، في حين أجرت العناصر التي شاركت في لقاء الخلود تمارين استرجاعية على رديف ملعب الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف.

واختُتم المران بتدريبات لياقية لبقية اللاعبين عبر عدة محطات، تلتها تدريبات الاستحواذ على الكرة، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة بتطبيقات فنية ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويدخل الخليج مواجهة الاتحاد في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 13 مباراة «3 انتصارات و6 تعادلات و4 خسائر».

في المقابل، يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 12 مباراة «8 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة».