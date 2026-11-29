تغلَّب فريق توتنام هوتسبير الأول لكرة القدم 2ـ0 على مضيفه سندرلاند، الأحد، ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهةٍ أطالت غياب الإسهامات التهديفية للمهاجم المصري عمر مرموش، الذي تسبَّب في حصول زملائه على أفضليةٍ عدديةٍ مبكِّرةٍ.

وتألَّق الإنجليزي جيمس ماديسون، صانع ألعاب الضيوف، محرزًا هدفَي المباراة في الدقيقتين 35 و70. وسجَّل اللاعب هدفه الثاني من تنفيذٍ بارعٍ لركلةٍ ركنيةٍ.

وتدخَّل البلجيكي توماس مونييه، ظهير سندرلاند، بقوةٍ على ساق مرموش، فتلقَّى بطاقةً حمراء في الدقيقة 12، ما منح «السبيرز» تفوُّقًا عدديًّا حتى صافرة النهاية.

ورفعت المباراةُ، التي احتضنها ملعب «النور» في مدينة سندرلاند، رصيد الفائز إلى 18 نقطةً، تقدَّم بها إلى المركز الثامن، مواصلًا نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة بعد بداية موسمٍ متعثِّرةٍ.

في المقابل، تجمَّد رصيد الفريق الخاسر عند تسع نقاطٍ، وبقِي في المركز الـ 18، أول مراكز مثلث الهبوط.

ولعِب مرموش، نجم منتخب مصر، أساسيًّا للمرة التاسعة في موسم «البريميرليج»، وغاب عن سجلَّات محرزي وصانعي الأهداف للجولة الخامسة على التوالي والعاشرة في المُجمَل.

ومنذ انتقاله إلى توتنام هوتسبير، مُعارًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، خاض اللاعب 11 مباراةً دوريًّا، مع مباراةٍ ضمن كأس الرابطة «كاراباو»، واكتفى بإسهامٍ تهديفي وحيدٍ حيث أحرز هدفًا في الفوز 3ـ1 على كوفنتري سيتي، ضمن الجولة السابعة.

وأشرك المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي لاعبه المصري أساسيًّا في عشر مبارياتٍ، وبديلًا في اثنتين.