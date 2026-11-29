تعثر فريق نابولي الأول لكرة القدم بالتعادل مع مضيفه الجريح ساسولو دون أهدافٍ، الأحد، ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي، ليفشل في تحقيق فوزين متتاليين.

وبعد ثمانية أيامٍ من فوزه الصعب على أرضه أمام تورينو 1ـ0، عاد نابولي بنقطةٍ واحدةٍ فقط من ملعب ساسولو في ختام مباراةٍ باهتةٍ، ومغايرةٍ تمامًا لتعادله الثمين مع مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 2ـ2، منتصف الأسبوع، في دوري أبطال أوروبا.

وخلافًا للقاء مانشستر، الذي تقدَّم فيه مرتين، لم يقدم فريق المدرب ماسيميليانو أليجري الكثير، الأحد، أمام فريقٍ قادمٍ من ست هزائمَ متتاليةٍ.

وكان لغياب البلجيكي كيفن دي بروين بسبب مشكلةٍ عضليةٍ، إلى جانب افتقاد الدنماركي راسموس هويلوند الفاعلية الهجومية، دورٌ في هذا التعادل، ليكتفي الفريق الجنوبي بنقطةٍ، رفع بها رصيده إلى 19 في المركز الثامن، متأخرًا بفارق 16 نقطةً عن المتصدر لاتسيو، الذي فاز على تورينو بنتيجة 2ـ1، السبت.

وحتى المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تبدو بعيدة المنال بالنسبة إلى نابولي، إذ يتأخر بفارق ثماني نقاطٍ عن ميلان الرابع، الذي خاض مباراةً أقل منه حيث يواجه الإثنين كالياري.