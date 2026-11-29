استعاد فريق العروبة الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بالفوز على الصقر 1ـ0 في المباراة التي جرت على ملعب نادي البكيرية، الأحد، ضمن الجولة الـ 13 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وانتظر العروبة حتى الدقيقة 85 ليتمكَّن من تسجيل هدفه عبر عبد الله أبا الخيل، ليعود إلى سكة الانتصارات بعد غيابٍ عنها في آخر ست جولاتٍ.

ويرجع الفوز الأخير للفريق إلى الجولة الخامسة حينما تفوَّق على الجيل 1ـ0، إذ لعب بعدها ست مبارياتٍ دون أن يتذوَّق طعم الانتصار «تعادل أربع مراتٍ، وهُزم مرتين».

وبهذه النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى 13 نقطةً، لكنَّه بقي في المركز الـ 12، علمًا أن لديه مباراةً مؤجَّلةً من الجولة السابعة أمام هجر.

وعلى الجانب الآخر، تكبَّد الصقر خسارته الثانية تواليًا، ليتجمَّد رصيده عند 14 نقطةً في المركز الثامن.