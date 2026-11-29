قادت ثلاثية البرازيلي رافينيا فريق برشلونة الأول لكرة القدم إلى الابتعاد في صدارة الدوري الإسباني بخمس نقاطٍ عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد. وحقق الفريق الكاتالوني فوزًا عريضًا على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 5ـ1، الأحد، ضمن الجولة الـ 14 من البطولة.

واستثمر برشلونة، الذي زاد نقاطه إلى 39، بأفضل شكلٍ سقوط غريمه ريال مدريد، السبت، 1ـ2 أمام ديبورتيفو ألافيس. وبات الفريق الملكي ثالثًا خلف جاره أتلتيكو، ومبتعدًا بست نقاطٍ عن الكاتالوني.

كذلك يملك برشلونة فرصةً ذهبيةً لتوسيع الفارق مع وصيفه أتلتيكو مدريد عندما يستضيفه، الأربعاء، في لقاءٍ ناري مقدَّمٍ من المرحلة الـ 23 بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسبانية.

وجاءت أهداف برشلونة بتوقيع لامين يامال في الدقيقة 2، وداني أولمو «20»، ورافينيا «50، و83، 90+1»، فيما وقَّع الجابوني بيار إيميريك أوباميانج على هدف ديبورتيفو الوحيد في الدقيقة 9.

ودخل الفريق الكاتالوني اللقاء دون مقدماتٍ حيث زار الشباك في الدقيقة 2 عبر تسديدةٍ زاحفةٍ مخادعةٍ بالقدم اليسرى، أطلقها يامال بعد أن تركها داني أولمو تمرُّ بدهاءٍ من بين قدمَيه.

ولم يتأخر ديبورتيفو في تعديل الكفة من لمسةٍ ساحرةٍ من أوباميانج، نجم «البلوجرانا» السابق، رفع بها الكرة فوق الحارس جوان جارسيا بعد استقبال خاطئ لها من طرف باو كوبارسي.

وواصل أولمو تألُّقه بالتوقيع على الهدف الثاني من رأسيةٍ متقنةٍ «20» مستغلًّا تمريرة الإنجليزي أنتوني جوردون.

وفي الدقيقة 50، قدَّم يامال تمريرةً على المقاس، تلقَّفها رافينيا برأسه، وأودعها الشباك، قبل أن يستغل مجهودًا فرديًّا لجوردون، ويضيف الرابع «83».

وأبى البرازيلي إلا أن يعزِّز غلته بتسجيل ثالث أهدافه في اللقاء «90+1» بفضل تمريرةٍ من لامين، رافعًا رصيده إلى 18 هدفًا في صدارة هدافي «لا ليجا».