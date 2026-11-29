كلَّف هدف التعادل الذي سجله النمساوي كريستوف باومجارتنر، لاعب فريق لايبزيج الأول لكرة القدم، في الدقيقة 93 فرايبورج صدارة الدوري الألماني، إذ انتهت المباراة 2ـ2، الأحد، ضمن الجولة الـ 11 من البطولة.

وكان فرايبورج متقدمًا 2ـ0 عند الاستراحة، ومنفردًا بصدارة الدوري بفضل هدفَي الكرواتي إيجور ماتانوفيتش، وماكسيميليان إيجشتاين، لكنَّ الضيوف ردُّوا بركلة جزاءٍ للفرنسي كريستوفر نكونكو، وتسديدةٍ متأخرةٍ من باومجارتنر.

واحتل فرايبورج، وصيف الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي، المركز الثالث بالتساوي في النقاط مع بايرن ميونيخ «الثاني»، ومتأخرًا بنقطةٍ عن بوروسيا دورتموند «المتصدر».

ويمكن لدورتموند أن يبتعد في صدارة الترتيب بأربع نقاطٍ عن بايرن وفرايبورج إذا ما فاز على أرضه على باير ليفركوزن، الأحد.

وجعل تعادل بايرن السلبي في هامبورج، السبت، فرايبورج ولايبزيج يدخلان الملعب، الأحد، وهما يعلمان أن الفوز سيرتقي بهما إلى صدارة الترتيب، على الأقل حتى مباراة دورتموند المسائية مع ليفركوزن.

وحظي لايبزيج، الذي فاز على لانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، بيومين من الراحة أكثر من فرايبورج، الذي لعب في «كونفرنس ليج» الخميس، لكنَّ المضيف كان الأكثر قوةً في البداية.

ووضع ماتانوفيتش فرايبورج في المقدمة بعد عشر دقائق من انطلاق اللقاء حين سجل هدفًا برأسه من عرضيةٍ دقيقةٍ، قدَّمها الجناح ديري شيرهانت. وهذا هدفه السادس في الدوري الألماني الموسم الجاري.

وضاعف فرايبورج النتيجة قبل الاستراحة بوقتٍ قصيرٍ عندما نفذ إيجشتاين ركلةَ جزاءٍ ناجمةً عن لمسة يدٍ في المنطقة المحرَّمة.

وفي الشوط الثاني، مُنِحَ لايبزيج ركلة جزاءٍ بسبب خطأ على بنيامين هنريكس، سدَّدها الفرنسي نكونكو في الشباك.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، شن لايبزيج هجومًا أخيرًا على مرمى فرايبورج، سجَّل منه باومجارتنر هدف التعادل بتسديدةٍ رائعةٍ بعد رمية تماسٍ طويلةٍ من ريدل باكو.