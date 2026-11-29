قاد الإيطالي كيمي أنتونيلي، بطل العالم الجديد، والبريطاني جورج راسل فريقهما مرسيدس إلى الثنائية في جائزة قطر الكبرى، الجولة الثانية والعشرين قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، والتي جرت الأحد في لوسيل.

ورفع أنتونيلي، الذي حسم اللقب العالمي في الجولة 19 وبات، عن 20 عامًا، أصغر بطل في تاريخ الفئة الأولى، عدد انتصاراته إلى 10 الموسم الجاري، مستفيدًا من مشكلة عانى منها زميله راسل، ما حرمه من فرصة الفوز.

وتقدم ثنائي مرسيدس على سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، الذي حسم وصافة الترتيب العام، قبل الجولة الختامية المقررة في أبوظبي نهاية الأسبوع المقبل.

وبسبب وجود حطام عالق في أسفل السيارة، خسر راسل الكثير من الوقت في مرآب فريقه خلال استبدال الإطارات، ما أنهى فرصه لإحراز المركز الأول، ليقطع خط النهاية متخلفًا بفارق 31.4 ثانية خلف زميله الإيطالي الشاب، فيما جاء بطل 2025، سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، خامسًا أمام ثنائي فيراري، البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من موناكو.

وتوجه راسل برسالة إلى فريقه بعد السباق، قائلًا: «ليس خطأكم، هذا مزعج جدًا. في اللفة الأولى مررت من هناك وكان البوليسترين «يدخل في تصنيع هيكل السيارة» متناثرًا في كل مكان. نقاط جيدة «المركز الثاني»، ومن الرائع العودة إلى منصة التتويج».

وحافظ راسل على مركزه الأول عند الانطلاق، مبقيًا أنتونيلي خلفه، لكن سرعان ما دخلا في معركة شرسة كادت أن تودي بهما في اللفة السادسة «من أصل 57» خارج السباق بسبب الدفاع الشرس للبريطاني عن مركزه، الذي بقي فيه بعدما نجح في الابتعاد بعض الشيء عن زميله بطل العالم.

وكان نوريس الخاسر الأكبر بتراجعه من المركز الثالث إلى السادس، فيما تقدم فيرستابن من السادس إلى الرابع على حساب البريطاني بطل 2025 وزميله في ريد بول الفرنسي إسحاق حجار.