تُوّج الأردني مصطفى العطاري بلقب بطولة السعودية تويوتا أوتوكروس 2026، بعد فوزه بالجولتين الأولى والثانية وتحقيقه المركز الثاني في الجولة الثالثة والأخيرة، التي اختُتمت منافساتها مساء اليوم في جدة، وذلك بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بصفته الجهة المالكة للبطولة، وبإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.

وشهدت الجولة الختامية، التي أُقيمت يومي 27 و28 نوفمبر في جدة، مشاركة 58 متسابقًا ومتسابقة، تنافسوا ضمن 10 فئات إلى جانب كأس السيدات. وفي الترتيب العام للجولة، أحرز السعودي فادي حمادة المركز الأول بتسجيل أسرع زمن بلغ دقيقة و8.272 ثوانٍ، فيما حل مصطفى العطاري ثانيًا بزمن بلغ دقيقة و8.331 ثوانٍ، بفارق 0.059 ثانية فقط عن المتصدر، وجاء الأردني هشام النجار في المركز الثالث.

وعلى مستوى الفئات، أحرز ناير الشريف المركز الأول في فئة G1 بزمن بلغ دقيقة و18.749 ثانية، فيما جاء علي الخضير ثانيًا وعبد الكريم ريس ثالثًا. وفي فئة G1+، تصدر زيد مصري المنافسات بزمن دقيقة و17.651 ثانية، تلاه ماجد محمد في المركز الثاني، وأُبي وائل ظفر في المركز الثالث. أما فئة G2، فشهدت فوز صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن سلطان بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و14.330 ثانية، فيما حل راكان الصهيل ثانيًا، وعامر هوساوي ثالثًا.

وفي فئة G3، حقق محمد الغامدي المركز الأول بزمن دقيقة و14.081 ثانية، متقدمًا على سعيد الغامدي ويوسف الشريف في المركزين الثاني والثالث. أما فئة G5، فحقق فادي حمادة المركز الأول بزمن دقيقة و8.272 ثوانٍ، وجاء خالد الزايد ثانيًا.

وفي فئة P1، أحرز مصطفى العطاري المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و8.331 ثوانٍ، فيما جاء هشام النجار ثانيًا ونايف الحسن ثالثًا. وفي فئة P2، تصدر محمود عابد المنافسات بزمن دقيقة و9.783 ثوانٍ، تلاه عمرو الحسن في المركز الثاني، وسلطان حمدي في المركز الثالث. أما فئة P3، فشهدت فوز بندر غالب بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و15.492 ثانية، فيما حلت ريم العبود ثانيًا، وسلطان كايلو ثالثًا.

وفي فئة P4، حقق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن تركي المركز الأول بزمن دقيقة و16.335 ثانية، متقدمًا على عبد الرحمن الغامدي والوليد زكي في المركزين الثاني والثالث. وفي فئة P5، أحرز عمر الديني المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و16.027 ثانية، تلاه عبد العزيز الرميح في المركز الثاني، ومحمد حبال في المركز الثالث. وفي كأس السيدات، حققت ريم العبود المركز الأول بزمن دقيقة و15.575 ثانية، أمام حنان الشمراني في المركز الثاني، وإيناس حمزة في المركز الثالث.

وعلى الجانب التنظيمي، شارك 33 من أعضاء نادي منظمي السباقات السعودي «المارشال»، إلى جانب 40 من المنظمين وأفراد الأمن، في دعم سير منافسات الجولة الختامية، من خلال متابعة إجراءات السلامة وجاهزية المسار، وتنظيم حركة السيارات في مناطق الانطلاق والعودة، إلى جانب متابعة مجريات المنافسات ميدانيًا والتعامل مع المتطلبات التنظيمية أثناء الجولات، بما أسهم في انتظام البرنامج وانسيابية المنافسات طوال أيام الحدث.