عاشت الرياض العاصمة، ضمن حفلات مهرجان «كأسي ولي العهد» لسباقات الخيل التي يقدمها «نادي سباقات الخيل»، على مسرح «مهام إكسبو» المكشوف، ومن تنظيم شركة «مهام إكسبو»، وإشراف فني لـ«مجموعة روتانا للموسيقى»، أجواء خلابة وساحرة عنوانها «للخيل فرسانها وميدانها.. وللطرب رجاله وليلته»، حل فيها الفنان عبد المجيد عبد الله فارسًا بصوته الطربي وما يسكنه من شجن، ليملأ المكان إحساسًا وتفاعلًا مع الحضور الجماهيري الغفير.

واجتمعت في الحدث سباقات الخيل بسحر طرب صوت وأغاني عبد المجيد عبد الله، والفرقة الموسيقية الضخمة التي رافقته بقيادة المايسترو وليد فايد، فكانت المحصلة 19 أغنية «مجيدية» تُسمع بالقلب، وتلامس الوجدان، وتستقر في الأذهان.

جاءت البداية عندما وصل عبد المجيد عبد الله إلى مكان الحدث يستقل سيارة واحدة مع سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، وتزامن هذا مع الشوط الختامي لسباقات الخيل، حينها التقيا مع الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان بن محمد، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل.

وأسعد عبد المجيد الجمهور باختياراته الغنائية من روائع أعماله الذهبية التي كان حريصًا أن يشرك الجمهور فيها ويلبي طلباتهم، بل وقدم أغنيتين من ألبومه الأخير الجديد، إنتاج روتانا، هما «طلبتك» و«أنا بندم علي»، لكن البداية جاءت مع «حن الغريب»، ثم توالت أعماله: «تتنفسك دنياي، طلبتك، الخاين الكذاب، أنا يندم علي، عين تشربك شوف، القوس قوسك، هلابش، ابن الأوادم، يابعدهم، صحيت جمرة، تخيل، غلطة، انتحل شخصيتك، فزي له، مرتاح، خلص حنانك، ياما حاولت»، وجاء الختام ملتهبًا عندما غنى وسط تفاعل الجميع «عاش سلمان». ليختم مجيد ليلة خالدة سيبقى ذكرها حاضرًا في الذاكرة.