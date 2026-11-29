أشهر النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، إسلامه عصر الأحد داخل جامع الملك خالد في حي أم الحمام بالرياض.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، أدَّى الجناح السنغالي ساديو ماني والمدافع الفرنسي محمد سيماكان دورًا رئيسًا، منذ الموسم الماضي، في تعريف زميلهما بالإسلام ودعوته إلى اعتناقه.

وأوضحت المصادر أن كومان أدىّ صلاة الجماعة مع عددٍ من زملائه مرات عدَّة، داخل مركز «دار النصر» التدريبي، مطلع الموسم الجاري، في إشارةٍ إلى اعتناقه الإسلام فعليًا قبل إشهاره رسميًا.

وانضم النجم الفرنسي إلى فريق النصر خلال صيف 2025، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.

وأتمّ اللاعب عامه الـ 30 الصيف الماضي، ويرتبط مع النادي العاصمي بعقدٍ يمتد حتى نهاية يونيو 2028.