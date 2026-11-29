تغريدات إكس في الأسبوع الماضي متنوعة، وكعادة السوشال ميديا تحضر فيها جميع الموضوعات والمناسبات ثم تغيب، إلا كرة القدم ثابتة حتى عندما يتوقف الموسم في الصيف. أبدأ بتغريدة عن شيء يحبه جميع الناس، أما الذي يقول لا أحبه فأعتقد أنه لم يجرب فقدانه تمامًا، التغريدة من حساب بين السطور على لسان الكاتبة الأمريكية فران ليبويتز «المال يشتري الخصوصية والهدوء. كلما قل المال الذي تملكه زاد الضجيج، وكلما كانت جدرانك أرق، اقترب جيرانك. أول ما تلاحظه عند دخولك منزل أو شقة شخص ثري هو مدى هدوئه، فالثراء هو امتلاك القدرة على الابتعاد عن الفوضى، والتحكم في وقتك، واختيار من تسمح له بالدخول إلى حياتك».

عن قوة الفكرة وتأثيرها في النجاح والأسباب التي تمنع نجاحها غرد مساعد الخميس «الفكرة هي الأساس في المحتوى، والصياغة هي التي تروّج للفكرة. كثير من الناس عندهم أفكار عظيمة لكنها تسقط لأنَّ صياغتها ضعيفة، وكثير من المحتوى مصاغ بشكل رائع ولكنه «هش» لأنه دون فكرة»، أضيف لما قاله مساعد أنَّ بعض الأفكار الجيدة تصاغ وتقدم باستعجال، دون أن تأخذ حقها الكافي في أن تنضج بما يكفي.

نايفكو غرد عن الوعد الذي تقطعه لأحدهم، ما أعرفه عن الالتزام بالكلمة أن صعوبتها ليست في تنفيذها، بل في تنفيذها وأنت في أسوأ الظروف «إذا وعدت نفّذ، وإن اكتشفت لاحقًا أنَّ وعدك لم يكن صائبًا، أو أنه سيكلفك، أو قد يسبب لك خسارة.. نفّذ. كلمتك هي صورتك، ووعدك انعكاس لذاتك، وهو مُقدَّم على الربح والخسارة، وأسمى من كل اعتبار».

بعض التغريدات الطريفة تبدأ عادية لكنها تفاجئك في نهايتها، عمر بلماداني غرد «رأيتها تعاني من شدة البرد، فنزعت معطفي ووضعته في حقيبتي كي لا تطلبه مني». أحمد باسي يغرد بطرافة في معظم تغريداته، اخترت له هذه التغريدة المُشاكسة «اثنان يستحيل إقناعهما بأن المشكلة من عندهما: المرأة وشركة الاتصالات».