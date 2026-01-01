ـ من مساوئ الثورة التكنولوجية التي نعيشها اليوم أنها لم تكتفِ بتقريب البعيد وتسهيل التواصل بين البشر، بل منحت البعض شعورًا زائفًا بالمعرفة، حتى أصبح من لا يملك أبجديات تخصص معين ينصّب نفسه خبيرًا فيه، ويناقش أصحاب الاختصاص، بل ويتطاول عليهم تحت ذريعة حرية الرأي والإيمان بالرأي الآخر.



ـ ولعل ما يتعرض له الأسطورة كريستيانو رونالدو من بعض الجماهير في الآونة الأخيرة يجسّد هذه الحالة، فمن كانوا يتمنون يومًا أن يشاهدوه ولو من بعيد، أصبحوا اليوم يتجرؤون عليه ويهاجمونه وكأنه لاعب عابر في تاريخ كرة القدم، متناسين أنهم أمام أحد أعظم من مارس هذه اللعبة على مر العصور.



ـ المثير للسخرية أن بعض هؤلاء لا يستطيع التفريق بين التكنيك والتكتيك، ولا يملك القدرة على قراءة مباراة كرة قدم، ومع ذلك يمنح نفسه الحق في تقييم لاعب قضى أكثر من عقدين من الزمن في أعلى مستويات المنافسة العالمية، وحطّم أرقامًا كان مجرد الاقتراب منها يُعدّ إنجازًا تاريخيًا.



ـ الأمرّ والأدهى أن بعضهم يهاجم رونالدو دون أن يشاهد المباراة أساسًا، مكتفيًا بمقطع مجتزأ أو تغريدة كتبها شخص آخر، ليبدأ في توزيع الأحكام وإطلاق الانتقادات وكأنه أحد كبار خبراء اللعبة.

ـ شخصيًا، لا أؤمن بأن هناك لاعبًا فوق النقد، مهما بلغ اسمه وعظمت إنجازاته، لكنني أؤمن بأن هناك فرقًا شاسعًا بين النقد المبني على المعرفة والفهم، والتطاول الذي لا يستند إلا إلى الجرأة التي منحتها وسائل التواصل الاجتماعي للبعض.



ـ المشكلة ليست في أن ينتقد شخص كريستيانو رونالدو، بل في أن يتوهم هذا الشخص أن امتلاكه حسابًا في منصة اجتماعية يمنحه من المعرفة ما يؤهله للتقليل من قيمة أسطورة كروية شهد العالم أجمع على عظمتها و لو شاهدت هذا الشخص على الطبيعة ستجد كرشته ممدته أمامه مترين.



ـ من المؤسف أن البعض لم يدرك حتى الآن قيمة المرحلة التاريخية التي يعيشها، وأنه يشاهد لاعبًا ستتحدث عنه الأجيال القادمة، وربما تتمنى لو أنها عاصرت جزءًا من مسيرته.



ـ استمتعوا بما تبقى من مسيرة هذا الأسطورة، فالتاريخ لا يجود بأمثاله كثيرًا، وسيأتي يوم تدركون فيه أنكم كنتم تعاصرون ظاهرة كروية استثنائية، لكنكم أهدرتم متعة مشاهدتها بالانشغال بمحاولات التقليل منها.