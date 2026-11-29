المكروه في جدة.. حين يطرق ملاك يونايتد باب الاتحاد

قد تصل عائلة جليزر إلى جدة، لكن هذه المرة لا لمتابعة مانشستر يونايتد، بل للدخول في سباق الاستحواذ على نادي الاتحاد. اسم العائلة وحده كافٍ لفتح باب النقاش، فهي تملك تجربة طويلة في الاستثمار الرياضي، لكن جمهور يونايتد يعرفها أيضًا من زاوية مختلفة تمامًا.

المتداول أن تحالفًا مرتبطًا بعائلة جليزر دخل المنافسة على حصة الأغلبية في الاتحاد، مع تقارير عن عرض يتراوح بين 400 و500 مليون ريال مقابل 70% من أسهم النادي. لكن حتى الآن، لم يُحسم رسميًا من سيفوز بالصفقة، ولا تزال ملفات المستثمرين وعروضهم قيد المراجعة.

ولفهم سبب حساسية اسم جليزر، نرجع إلى مانشستر يونايتد. اشترت العائلة النادي عام 2005 مقابل نحو 790 مليون جنيه إسترليني، واعتمدت الصفقة بدرجة كبيرة على الاقتراض، لتُحمّل النادي ديونًا بلغت 604 ملايين جنيه. وخلال عشرين عامًا، خرج من خزينة يونايتد نحو 1.187 مليار جنيه بين فوائد الديون وسدادها وتوزيعات الأرباح والرسوم. لذلك لم يكن غضب الجماهير من اسم المالك فقط، بل من الطريقة التي جرى بها تمويل الصفقة وما ترتب عليها.

وفي المقابل، للعائلة تجربة مختلفة مع فريق تامبا باي بوكانيرز في كرة القدم الأمريكية. اشترته عام 1995 مقابل 192 مليون دولار، وتُقدّر قيمته اليوم بنحو 9.1 مليار دولار، كما فاز بلقب السوبر بول مرتين. هذه التجربة تبيّن أن الاستثمار الرياضي قد يرفع قيمة النادي كثيرًا، لكنها لا تلغي السؤال الأهم: ما النموذج الذي سيُطبّق في الاتحاد؟

الاتحاد يحتاج إلى مالك يعرف كيف يستثمر في الفريق، ويقوّي موارده التجارية، ويبني إدارة رياضية مستقرة.

لكن جمهور العميد لن ينظر إلى حجم العرض وحده، سينظر إلى مصدر التمويل، وخطة الاستثمار، وما إذا كان النادي سيُدار لمصلحته أم ستُحمّله الصفقة أعباء جديدة.

قد تكون عائلة جليزر فرصة للاتحاد، وقد تجعل تجربة مانشستر جمهور جدة أكثر حذرًا. وفي النهاية، السؤال ليس من يملك النادي، بل ماذا سيضيف له هذا المالك، وماذا سيترك لجمهوره؟