طبَّق لاعبو المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مناورةً تكتيكيةً، الأحد، ضمن حصةٍ تدريبيةٍ استعدادًا لمواجهة بلجيكا، الإثنين، في دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين 2026، المنظَّمة في قطر.

وجرت الحصة مساءً تحت إشراف المدرب أحمد الحنفوش وجهازه الفني المساعد، وبدأت بتدريباتٍ لياقيةٍ قبل الانتقال إلى المناورة التكتيكية.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى دور الـ 32 بعد حلوله وصيفًا للمجموعة الرابعة، التي ضمَّت إلى جانبه منتخبات فرنسا، والأوروجواي، وهايتي.