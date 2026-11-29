تُستأنَف تدريبات فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بعدما منح المدرب الهولندي مارينو بوسيتش لاعبيه راحةً يومين عقِب فوزهم 3ـ1 على التعاون، مساء السبت، في جدة ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، حسبما أفادت مصادرُ «الرياضية».

واستثناءً من الإجازة، واصل المدافع البرازيلي روجير إيبانيز، وزكريا هوساوي، الظهير الأيسر، تنفيذ برنامجيهما التأهيليين الخاضعين لإشراف الجهاز الطبي.

وغاب إيبانيز عن المباراتين الأخيرتين، أمام الشمال القطري والتعاون، بسبب شدٍّ عضلي في الفخذ، تعرَّض له أمام النصر، الجمعة قبل الماضي، في «الكلاسيكو» المؤجَّل من الجولة التاسعة.

وجلس هوساوي احتياطيًّا أمام الشمال، الإثنين، ضمن مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، وغيَّبته آلامٌ في الركبة عن قائمة مباراة «السكري».

ويستأنف فريق المدرب الهولندي مارينو بوسيتش تدريباته، مساء الثلاثاء، على ملعبه في جدة، لبدء الاستعداد لمواجهة الفيصلي، ضيفه الجمعة، ضمن الجولة الـ 14.

وبعد فوزَيه على النصر والتعاون بالنتيجة ذاتها، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطةً، وتقدَّم إلى المركز الرابع في ترتيب «روشن». وبين المباراتين، خسِر 2ـ3 من مضيفه القطري، في البطولة الآسيوية التي تُوِّجَ بها الموسمين الماضيين.