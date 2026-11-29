كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأحد، الفائزين بالجوائز الكبرى لمعرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظم في مدينة الرياض، ضمن أعمال القمة العالمية للأمن والتقنية «GSTS»، التي تنظم تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض أحمد الطويان، رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للأمن والتقنية، أبرز منجزات معرض ومسابقة «سيف»، ودوره في تعزيز مكانة المملكة وجهةً عالمية للابتكار واستقطاب المواهب والعقول المبدعة.

من جانبها، نوهت البروفيسورة جاكي يي رو يينغ، المديرة العامة للأبحاث والابتكار والمديرة التنفيذية لمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في السعودية، بدور البحث العلمي والابتكار في مواجهة التحديات العالمية، وأهمية الاستثمار في العقول الواعدة لصناعة المستقبل.

ثم ألقى الدكتور مارسيلو فيفاكوا، مدير الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين «IFIA» في أمريكا اللاتينية، كلمةً أكد فيها أهمية التعاون الدولي في دعم منظومة الابتكار، ودور المنصات العالمية في تمكين المواهب وتحويل الأفكار إلى ابتكارات تحقق أثرًا مستدامًا.

وشاهد وزير الداخلية والحضور عرضًا مرئيًا تناول مسيرة معرض ومسابقة «سيف»، ومراحل المنافسات، وأبرز الابتكارات المشاركة، وقصصًا ملهمة لعدد من المبتكرين.

وأُعلن خلال الحفل عن تسجيل وزارة الداخلية رقمين قياسيين بتحقيق معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف» الرقم القياسي لأكبر مسابقة للابتكار العلمي في العالم، والرقم القياسي لأكبر عدد من الجنسيات المشاركة في مسابقة للابتكار العلمي على مستوى العالم.

وكرّم الأمير عبدالعزيز بن سعود الشركاء والرعاة، وهم: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وأكاديمية طويق، وشركة تحكم، وشركة علم.

كما كرّم وزير الداخلية الفرق الـ25 الفائزة بجوائز المعرض والمسابقة، حيث فازت منها 9 فرق بالجوائز الكبرى، موزعةً على ثلاث فئات عمرية بواقع ثلاث جوائز لكل فئة، كانت على النحو التالي:

في فئة «واعد سيف» المخصصة للمشاركين من 6 إلى 11 عامًا، حصد فريق «DetectX» الجائزة الكبرى، وجاء فريق «SEK FireVision AI» في المركز الثاني، ثم فريق «عربة الهولوجرام السينمائية» في المركز الثالث.

وفي الفئة الثانية المخصصة للأعمار من 12 إلى 17 عامًا، فاز فريق «Crown–Root Segmentation in Dental CBCT» بالجائزة الكبرى، وجاء فريق «ACRS» ثانيًا، وفريق «Washal» في المركز الثالث.

وفي الفئة الثالثة المخصصة للأعمار من 18 عامًا فأكثر، فقد حصد فيها فريق «KHAFEER» الجائزة الكبرى، وجاء فريق «OBSIDIAN» في المركز الثاني، وفريق «منظومة الكشف عن الغازات» في المركز الثالث.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد قام بجولة في المعرض المصاحب للحفل الختامي، واطّلع على الأجنحة المشاركة، واستمع إلى شرحٍ عن أبرز الابتكارات والحلول التقنية، وإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

ودشّن وزير الداخلية نظام «سيف» الإلكتروني، واستمع إلى شرحٍ عن آلية عمله، بوصفه نظامًا متكاملًا لإدارة المنافسات العلمية الدولية، بدأ تطبيقه في معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية، حيث أُجريت من خلاله أكثر من «10,000» عملية تحكيم خلال يومين، كما أسهم في فرز وترشيح المشاركات لأكثر من «120,000» مسجل من أكثر من «90» دولة، فيما تولّى أكثر من «600» محكّم عمليات التحكيم قبل وأثناء المسابقة.

يُذكر أن معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، الذي نظمته وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، شهد في نسخته الأولى التي جرت خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مشاركة مبتكرين من 55 دولة، تنافسوا بـ1,200 ابتكار في 14 مجالًا، من أبرزها: الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والاستدامة والطاقة والبيئة، والتقنية الحيوية والصحة الرقمية، والتعليم والتقنيات التعليمية، والابتكار الاجتماعي وجودة الحياة.

وتضمنت فعاليات المعرض والمسابقة تقديم 46 جائزة خاصة من جهات وطنية ودولية، و1,053 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، بمشاركة أكثر من 300 خبير ومختص في لجان التحكيم، إلى جانب عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية والأنشطة المصاحبة.