جذب خبر اعتناق الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، الإسلام، تفاعلًا واسعًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسط احتفاء الجماهير الرياضية بمختلف ميولها.

وتجاوزت ردود الأفعال حدود المنافسة الكروية، إذ عبّر مغردون عن سعادتهم بالخبر، مستشهدين بأثر البيئة السعودية في تعريف اللاعبين الأجانب بالدين الإسلامي.

وطالب عدد من مستخدمي منصة «إكس» الجماهير الرياضية بدعم كومان ومساندته بعيدًا عن الانتماءات للأندية، فيما استذكر آخرون مواقف عدد من اللاعبين الأجانب الذين أبدوا إعجابهم بثقافة المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده منذ قدومهم إلى الملاعب السعودية.

وكتب خالد: «الحمد لله أني وُلدت مسلمًا وفي بلد الحرمين. شوفوا فرحة الناس بخبر إسلام كومان في تويتر، شوفوا كيف الناس بالمسجد مبسوطين بإسلامه. دين مبني على المحبة، دين مبني على حب الخير للجميع. مقطع يخليك تبتسم لا شعوريًا والله».

وعلق منبر العالمي: «في لحظات إيمانية عظيمة.. لحظة إعلان النجم الفرنسي كينجسلي كومان دخوله الإسلام.. نسأل الله أن يثبّته على دينه، ويشرح صدره، ويجزي كل من كان سببًا في هدايته خير الجزاء».

وعلق مغرد ملقب بـ«إيفرتون»: «والله مثل هالأخبار إنها تفرحك بشكل لا يوصف.. هنا تعرف أنك في بلد التأثير الإيجابي فيه مضاعف، والأجنبي ماخذ فكرة فوق الخيال عن الإسلام في السعودية».

وحول تأثير الفرنسي سيماكان والسنغالي ساديو ماني، ثنائي النصر، على زميلهما كومان، كتب نواف التميمي: «جزى الله لاعبي النصر كل خير على إحسانهم بأخيهم كومان، الله يثبته.. منذ العام الماضي كان الثنائي سيماكان وساديو ماني يقومان بتأثير كبير مع كومان ويعلمانه على الصلاة.. وبدعم أيضًا من اللاعبين السعوديين، جزاهم الله كل خير جميعًا.. الفرنسي سيماكان بالذات كان له تأثير كبير ودور شبه يومي بحكم توطد علاقته مع كومان».

ومثله علق زياد: «ماني وسيماكان رجال بمعنى الكلمة، وتأثيرهم على إسلام كومان تتمنى كل اللاعبين اللي يجون دورينا بنفس رجولتهم وروحهم الطيبة، فالحمد لله على إسلام كومان حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا.. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعقبال بقية الأجانب».

وعلق حسين: «اتركوا التعصب، والله هذي فرحة تتجاوز الألوان».