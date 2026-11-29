في كرة القدم، قد يتغير المدرب، وقد تتبدل أسماء اللاعبين، وقد تختلف النتائج من موسم إلى آخر، لكن الأندية الكبيرة لا ينبغي أن تتغير هويتها مع كل قرار فني جديد. فهناك فرق بين فريق يبحث عن الفوز في مباراة، ونادٍ يعمل على بناء مشروع رياضي يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه.

ومن هنا يبرز سؤال مهم: هل تمتلك أندية كرة القدم هوية فنية وإدارية مستقرة، أم أن هويتها أصبحت مرتبطة بالمدرب الذي يتولى قيادة الفريق في كل مرحلة؟

في بعض الأندية، عندما يأتي مدرب جديد، تبدأ عملية إعادة تشكيل الفريق بالكامل، تتغير طريقة اللعب، وتختلف احتياجات التعاقدات، وتُستبعد عناصر كانت أساسية في المشروع السابق، ثم لا تلبث الإدارة أن تتخذ قرارًا بتغيير المدرب، لتبدأ دورة جديدة من التغييرات التي قد تكلف النادي أموالًا ووقتًا وجهدًا، دون أن تضمن الوصول إلى الاستقرار.

ومن وجهة نظري، هنا تكمن إحدى أبرز التحديات في الإدارة الرياضية الحديثة، فالنادي الذي لا يمتلك هوية واضحة يصبح أسير النتائج اللحظية، ويمنح المدرب سلطة بناء مشروع كامل دون وجود إطار استراتيجي يحمي استمرارية العمل عند حدوث التغيير.

الهوية الفنية ليست مجرد طريقة لعب أو تشكيل داخل الملعب، بل هي منظومة تبدأ من رؤية الإدارة، وتمر عبر المدير الرياضي، وتنتهي إلى الفريق الأول والأكاديمية. عندما تكون هذه الرؤية واضحة، يصبح اختيار المدرب عملية أكثر دقة، لأن النادي يبحث عن شخصية فنية تتوافق مع مشروعه، وليس عن اسم يحاول إعادة بناء النادي وفق رؤيته الخاصة في كل مرة.



لا يبقى إلا أن أقول:

وفي دوري روشن، مع ارتفاع سقف الطموحات وتزايد المنافسة والاستثمار، أصبحت الحاجة إلى هوية مؤسسية أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالنجاح الحقيقي لا يقاس فقط بعدد البطولات التي يحققها النادي في موسم واحد، بل بقدرته على المحافظة على تنافسيته، وتطوير لاعبيه، وإدارة موارده، وتجنب إعادة البناء مع كل تغيير فني.

المدرب جزء مهم من النجاح، لكنه ليس المشروع بأكمله. والإدارة التي تنجح هي التي تجعل المدرب يعمل داخل منظومة واضحة، بحيث لا يصبح رحيله بداية أزمة جديدة، ولا يصبح بقاؤه شرطًا لاستمرار النادي.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك.. وشكرًا لك.