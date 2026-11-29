تنطلق المحطة الثانية من مهرجانات «فيفا» للمدارس في محافظة الجبيل، الإثنين، بمشاركة 160 طالبًا وطالبةً، يُمثِّلون 16 مدرسةً، وتستمر حتى الأربعاء، ضمن برامج النسخة السابعة من مشروع دوري المدارس للموسم الرياضي 2026ـ2027.

ويُنظِّم الاتحاد السعودي لكرة القدم المهرجانات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بهدف اكتشاف المواهب الكروية في المراحل السنية المبكِّرة، وتطوير مهارات الطلاب والطالبات، وتشجيعهم على ممارسة كرة القدم.

ويشارك في المهرجان، الذي يأتي عقب اختتام المحطة الأولى في محافظة الخفجي، 100 طالبٍ من عشر مدارس للبنين، و60 طالبةً من ست مدارس للبنات. وتستهدف الفعاليات طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وطالبات الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

وتعتمد آلية المشاركة على ترشيح المدارس من قِبل مشرف التعليم في المحافظة، وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة في اللائحة التنظيمية للمهرجانات. وستتولى المدارس اختيار المواهب الكروية من طلابها وطالباتها.

ويصاحب المهرجان برنامجٌ لتأهيل 35 معلمًا و25 معلمةً للحصول على الرخصة التدريبية «E» بهدف تطوير مهاراتهم الفنية، ورفع كفاءتهم في تدريب الطلاب والطالبات.

وتنتقل المهرجانات إلى محطتها الثالثة في محافظة حفر الباطن، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، ضمن سلسلةٍ تشمل 16 مدينةً ومحافظةً، بمشاركة أكثر من 2500 طالبٍ وطالبةٍ، يُمثِّلون 256 مدرسةً، وتستمر حتى مايو 2027.

يُذكر أن مشروع دوري المدارس يأتي بالشراكة بين وزارتَي الرياضة والتعليم، ويُنظِّمه الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بهدف توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، واكتشاف المواهب الكروية وتطويرها.